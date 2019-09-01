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Свердловчанин выиграл автомобиль в "Гонке мастеров России" в Упоровском районе

Спорт, 20:43 22 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Алексей Боровских из Свердловской области выиграл автомобиль Daewoo Nexia и кубок победителя на открытом чемпионате Тюменской области по автомобильному спорту "Гонка мастеров России" памяти Сергея Спиридонова, которая прошла в Упоровском районе 21-22 сентября.

Кубок и медаль за второе место завоевал тюменец Иван Толчеев. На третью ступень пьедестала почета поднялся представитель Камышлова Свердловской области Игорь Шемякин.

Всего в "Гонке мастеров России" в классе "Супер-1600" выступили 12 пилотов из Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

В финал соревнований по результатам трех серий квалификационных заездов прошли восемь спортсменов. Трое из них сошли с дистанции в первом финальном заезде. Размытая после сильного дождя трасса внесла неожиданные итоги и в последний финал. Из пяти стартовавших пилотов, финишировали после пяти кругов лишь трое.

Напомним, Сергей Спиридонов был главой Упоровского района с 2001 по 2008 год. Он занимался развитием автоспорта в муниципалитете, организовал команду гонщиков и создал трассу "Упоровские виражи". Сергей Спиридонов вместе с младшим сыном погиб в ДТП в Оренбургской области 4 августа 2008 года, возвращаясь с соревнований. "Гонка мастеров России" ежегодно собирает сильнейших представителей автокросса.

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Ирина Кургузова

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# автогонки , автокросс , Упоровский район , чемпионат области

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