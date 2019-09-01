#Форум55+ пройдет в Тюмени 1 октября

| Фото: организаторов форума «На 55 с плюсом!» | Фото: организаторов форума «На 55 с плюсом!»

Областной праздничный форум "На 55 с плюсом!" приглашает жителей региона старшего возраста присоединиться к праздничному общению в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) в День пожилых людей, начало в 12 часов.

Как сообщают организаторы, 1 октября на площадке форума участников ждет около 20 тематических площадок, фотозоны, выставки лучших проектов и практик в поддержку граждан старшего поколения, практические занятия, показательные выступления, тренинги, мастер-классы и лаундж-зона.

Праздничное настроение участникам форума создадут серебряные волонтеры вместе с мимами театра "Мягкая пижама". Встречая гостей, они будут раздавать пожилым людям изготовленные руками школьников и воспитанников детских садов универсальные футляры для очков и мобильных телефонов в форме сердца в рамках акции "Мы вас любим!".

На площади перед дворцом культуры будет организована интерактивная палатка проекта Академии собственной безопасности "Бабушки особого назначения". Участники продемонстрируют собравшимся простые и эффективные приемы самообороны по израильской системе рукопашного боя крав-мага, проведут соревнования среди гостей по стрельбе по мишени, преодолению полосы препятствий. Каждый желающий сможет разобрать и собрать различные виды боевого оружия и примерить на себя общевойсковой защитный комплект.

По соседству будет организована презентация спортивного проекта "Бабушкин Workout". На специально оборудованной воркаут-площадке команда проекта под зажигательную музыку проведет динамичную тренировку для гостей форума. Активисты 55+ продемонстрируют различные современные фитнес-практики, покажут свое умение в кенго-джампе (прыжки на специальных ботинках) и бразильском танце бачате. На одной площадке продемонстрируют свое мастерство команды серебряных и молодых атлетов в силовых воркаут-практиках.

В здании дворца культуры представит свою работу площадка театральной мастерской "Арт Шеринг 55+". Для гостей форума актеры 55+ покажут спектакль совместно с актерами молодежного театрального центра "Космос", здесь же можно будет увидеть выступление Театра исторического танца и этикета "Монплезир".

Гости форума познакомятся с работой креативного проекта "MediaLab 55+" - его впервые презентуют общественности. На площадке форума будет оборудован пресс-центр, обеспечивающий прямую видеотрансляцию ключевых событий форума, где корреспондентами выступят участники проекта.

Участники форума смогут посетить главные достопримечательности областной столицы, не покидая праздника. Экскурсоводы-волонтеры проекта "ГидыTMN55+" проведут желающих по главным туристическим маршрутам Тюмени в очках виртуальной реальности и расскажут об исторических местах и архитектурных доминантах города с помощью тач-панели.

Лучшие участники проекта "Бабушка меняет профессию" предстанут перед гостями форума в образе бариста и совместно с мастерами ресторана авторской кухни "Ремезов" продемонстрируют навыки приготовления бодрящего кофейного напитка.

Волонтеры штаб-квартиры серебряных добровольцев примут активное участие в работе форума. Благодаря их деятельности участники форума будут легко ориентироваться в представленных площадках и мероприятиях. Каждый волонтер будет выполнять свою функцию. Insta-волонтеры 55+ выступят в роли фотографов, будут делать и раздавать "полароидные" снимки гостям праздника, выкладывать посты и фотографии в социальные сети с хештегом #Форум55+.

В рамках площадки "Интернет для старшего поколения" пройдет презентация регионального интернет-портала "Старшее поколение" и популярных государственных услуг Тюменской области.

Областной праздничный форум "На 55 с плюсом!" завершит гала-концерт шоу-проекта "SuperSTAR 2.0". Звезды 55+ представят свои оригинальные разножанровые номера, которые они подготовили совместно с творческими наставниками – представителями тюменского шоу-бизнеса, действующими резидентами "STOCK CLUB".

Представленные на форуме проекты соответствуют основным направлениям федеральной и региональной программ "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Организаторы мероприятия – департамент социального развития Тюменской области, областной геронтологический центр и благотворительный фонд "Старшее поколение".