Тюменские фермеры могут получить четыре миллиона рублей на развитие

| Фото: пресс-служба Уватского района | Фото: пресс-служба Уватского района

Объявлен второй конкурс на предоставление грантов на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств (Агростартап). Фермеры могут получить четыре млн рублей, сообщает региональный департамент АПК.

Мероприятие проходит в рамках реализация регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Воспользоваться средствами главы крестьянских (фермерских) хозяйств могут по широкому спектру направлений. Их можно направить на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, а также на приобретение, строительство, ремонт, модернизацию таких помещений и на подключение их к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям. Кроме того, благодаря гранту "Агростартап" можно приобрести сельскохозяйственных животных, рыбопосадочный материал, необходимую сельскохозяйственную технику, посадочный материал для закладки многолетних насаждений.

Средства можно направить и на погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.

На указанные цели фермеры могут получить до трех млн рублей. А в случае, если фермеры представят проект в связке с кооперативом, то они могут рассчитывать на получение средств до четырех млн рублей, с учетом того, не менее 25 % средств будет направлено в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное крестьянское (фермерское) хозяйство. Размер гранта определяется комиссией, исходя из суммы, указанной грантополучателем в заявке, очного собеседования с учетом эффективности проектов и лимитов бюджетных средств.

Для участия в конкурсе заявители представляют документы в уполномоченный орган - департамент агропромышленного комплекса Тюменской области на почтовый адрес: 625000, Тюмень, ул. Хохрякова, 47, кабинет 306 в срок до 14 октября 2019 года включительно.

Отметим, в рамках первого конкурса восемь тюменцев получили возможность развить свое хозяйство с помощью средств национального проекта. Основное направление — животноводство. В настоящее время фермеры ведут отбор сельскохозяйственных животных для покупки. При этом часть животных находиться уже на карантине и скоро прибудет в хозяйства. Также фермеры ведут переговоры по вопросам приобретения техники, проводиться экспертиза по оценке ее стоимости. Оплата финансовыми средствами гранта "Агростартап" данных направлений будет произведена сразу после заключения фермерами всех договоров.