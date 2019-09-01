Владимир Лавришин: у регионального фестиваля любительских коллективов есть большие перспективы

Владимир Лавришин | Фото: департамент культуры Тюменской области Владимир Лавришин | Фото: департамент культуры Тюменской области

У I регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов - большие перспективы. Он даст возможность среди самородков выявить талантливых людей. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сказал художественный руководитель и главный дирижер Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Беззубова, заслуженный деятель искусств России, профессор, кандидат искусствоведения Владимир Лавришин.

На фестивале Владимир Лавришин возглавит команду жюри. На предложение войти в его состав и стать председателем конкурсной комиссии согласился не раздумывая, признается он. Все потому, что сам когда-то начинал с самодеятельности. И в жюри разных конкурсов участвовал более 100 раз.

"Хоть я занимаюсь профессиональным искусством, необходимо знать ситуацию в самодеятельном творчестве региона. Я сам более 30 лет работал руководителем любительского коллектива. Поэтому с самодеятельностью знаком и всячески всю жизнь поддерживаю. Главная задача конкурса – не распределить места, а дать импульс в развитии коллективов. Он должен быть ступенькой в развитии жанра. И создать нужно такие условия, чтобы руководитель коллектива получил новые крылья, больше старался трудиться", - рассказал Владимир Лавришин.

Когда участники одного цеха соревнуются – это хорошо, но когда они на многожанровом фестивале наблюдают другие направления – это еще лучше, считает он.

"Для меня интересен этот конкурс тем, что, возможно, на нем мы отыщем новые таланты. Мне интересно послушать вокалистов, инструменталистов, театралов, которых можно будет привлечь к литературно-музыкальным композициям. И сколько бы я ни участвовал в подобных фестивалях-конкурсах, они становятся традиционными. Очень многое зависит от первого конкурса – как поведут себя члены жюри, как конкурсанты на это отреагируют", - сказал председатель жюри I регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.

Добавим, Владимир Лавришин – уроженец Челябинска, более 30 лет был заведующим кафедрой института культуры, проректором. Профессор, заслуженный деятель РФ, кандидат искусствоведения, в Тюмени живет и трудится второй год. Владимир Лавришин получил приглашение возглавить коллектив русских народных инструментов. На протяжении 15 лет проводил конкурс среди самодеятельных народных оркестров в Челябинске. Планируют в связи с 60-летим тюменского оркестра организовать такой же конкурс. Выступает со многими российскими оркестрами, начиная от Хабарского края до столицы России. Есть совместные творческие проекты с оркестром Башкирии, оркестром им. Осипова из Москвы, всего более 30 оркестров, с которыми давал концерты.

Владимир Лавришин считает, что многожанровых творческих состязаний должно быть как можно больше.

"Тем более, что в Тюменской области сохранена система клубов – то, чего нет в ряде регионов страны, - отметил он. - Это заслуга власти. И мы видим результаты – так, к примеру, благодаря конкурсу "Золотой микрофон", тюменский мальчик пел в телепроекте "Голос". Привлечение самородков в профессиональные коллективы – одна из задач первого регионального фестиваля любительских коллективов".

В состав жюри фестиваля-конкурса также вошли: доцент кафедры хорового дирижирования Тюменского государственного института культуры, исполнительный директор Тюменского отделения Всероссийского хорового общества Татьяна Шевелева; доцент кафедры народного танца Тюменского государственного института культуры, балетмейстер-постановщик Татьяна Михайлова; многократный обладатель Гран-при международных и всероссийских конкурсов, фольклорист и собиратель Руслана Лосева.

Всего пять человек войдут в жюри фестиваля. Пятым станет эксперт от принимающей стороны. Первый муниципальный этап пройдет в Тобольске 5 октября. Здесь встретятся коллективы Уватского, Вагайского, Тобольского и Ярковского районов.

Напомним, всего на фестиваль поступило 186 заявок от самодеятельных коллективов региона. Творческий форум проходит в рамках национального проекта "Культура". Организатор - АНО "Дельфин", выигравшая грант 1 млн рублей. Учредитель фестиваля - департамент культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева