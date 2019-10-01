Районы Тюменской области богаты песней и душевной силой, считает Руслана Лосева

| Фото: с личной страницы Русланы Лосевой во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Русланы Лосевой во ВКонтакте

Районы Тюменской области богаты песней, людьми, душевной силой. Поэтому, на предложение войти в состав жюри первого регионального фестиваля любительских коллективов, согласилась без раздумья.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила многократный обладатель Гран-при международных и всероссийских конкурсов, фольклорист, преподаватель Тюменского государственного института культуры Руслана Лосева.

"Так как я работаю в институте культуры на кафедре народного пения, участвуя в этом фестивале, я преследую свою определенную цель: буду присматривать абитуриентов. Знаю, районы у нас богаты талантами, кадрами и стоит на них посмотреть. Стоит отметить, что культура сегодня становится популярной у молодежи. И выпускники школ идут, поступают к нам по зову сердца", - рассказала она.

По словам Русланы Лосевой, важно, чтобы I региональный фестиваль любительских коллективов стал ежегодным и тюменцы его полюбили, готовились к нему. Для этого члены жюри приложат свои усилия посредством мастер-классов, которые вошли в программу фестиваля.

"Мастер-классы пройдут по номинациям. Каждому руководителю коллектива будет уделено особое внимание. Задача членов жюри – поднять уровень любительских коллективов, дать что-то новое, свежее дыхание, хорошую встряску", - отметила преподователь ТГИК.

Добавим, Руслана Лосева в ТГИК трудится с 2010 года, до этого девять лет преподавала в колледже искусств. Руководитель, создатель ансамбля "ЯромилЪ", который организовала в сентябре 2011 года из студентов института культуры. В 2018 году признан лучшим коллективом в УФО из 27 коллективов тюменский ансамбль стал четвертым.

I региональный фестиваль любительских творческих коллективов проводится по конкурсной программе "Культура - это мы" и включает выступления коллективов по номинациям: театральные коллективы; цирковые коллективы; хореографические коллективы; академические хоры; вокально-хоровые ансамбли; духовые оркестры; коллективы народной музыки; народного танца; народной песни; фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов России.

Первый муниципальный этап пройдет в Тобольске 5 октября. Здесь встретятся коллективы Уватского, Вагайского, Тобольского и Ярковского районов.

Напомним, всего на фестиваль поступило 186 заявок от самодеятельных коллективов региона. Творческий форум проходит в рамках национального проекта "Культура". Организатор - АНО "Дельфин", выигравшая грант 1 млн рублей. Учредитель фестиваля - департамент культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева