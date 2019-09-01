Более ста восьмидесяти самодеятельных коллективов примут участие в I региональном фестивале

| Фото: региональный департамент культуры | Фото: региональный департамент культуры

186 коллективов, 3 тыс. 200 человек, из всех районов Тюменской области подали заявки для участия в I региональном фестивале-конкурсе любительских коллективов. С помощью этого фестиваля мы расскажем и покажем, какие у нас есть творческие и талантливые люди. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила ведущий специалист департамента культуры Тюменской области Ольга Носырева.

Для проведения фестиваля самодеятельных коллективов департамент культуры Тюменской области объявил конкурс среди НКО. В результате отбора право организации и проведения культурного форума получила автономная некоммерческая организации "Дельфин". Из регионального бюджета им направлено 1 млн рублей. "Социальная значимость проекта – поддержка и развитие самодеятельных коллективов Тюменской области. Прием заявок закончился 20 сентября. Сейчас идет работа с ними и с членами жюри, со СМИ, которые будут освещать ход фестиваля", - рассказала директор АНО "Дельфин" Екатерина Бертрам.

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Коллективы будут выступать в Тобольске, Голышманово, Ялуторовске и Тюмени с 5 по 27 октября. Организаторы занимаются логистикой фестиваля. График выступлений будет доведен до каждого участника. Одним из основных источников информации является группа "Фестиваль конкурс любительских коллективов" во ВКонтакте. Здесь же есть логотип фестиваля, указаны организаторы и их контакты.

"Ежедневно подписчиков у группы становится больше. Организаторы размещают на ресурсе информацию о месте проведения и датах отборочных этапов. Участники фестиваля могут задать вопросы и получить на них компетентные ответы. Кроме того, у жителей Тюменской области будет возможность проголосовать за тот или иной коллектив. Голосование начнется накануне первой даты - 5 октября - проведения муниципального этапа в Тобольске и продолжится до конца фестиваля", - добавила Ольга Носырева.

Добавим, I региональный фестиваль самодеятельных коллективов пройдет в рамках проекта "Творческие люди Тюменской области" и национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева