Квиз "Шерлок Холмс" пройдет в Тобольске

| Фото: мультицентр "Моя территория" в Тобольске | Фото: мультицентр "Моя территория" в Тобольске

Квиз по книге и сериалу "Шерлок Холмс" пройдет в Тобольском мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская 6/4) 30 сентября, начало в 18 часов 30 минут.

На основе повести, сериала и фильма о Шерлоке, будут подготовлены и проведены несколько этапов игры. Пройдет семь раундов, где будут представлены цитаты из повести, видео-нарезки, вопросы, касающиеся сюжета Шерлока Холмса разной сложности.

"Событие позволит не только выявить насколько современная молодежь погружена в вечную историю о Шерлоке Холмсе, но и узнать, как школьники и студенты могут работать в команде", - рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" Светлана Спехова "Мегатюмени".

Вход на квиз "Шерлок" свободный, регистрация по ссылке.