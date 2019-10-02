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Тюменские волейболистки сыграют в чемпионате России высшей лиги

Спорт, 12:43 02 октября 2019

волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: волейбольный клуб "Тюмень"

Женский волейбольный клуб "Тюмень-ТюмГУ" стартует в чемпионате России высшей лиги "А" 11 октября, сообщает пресс-служба волейбольного клуба "Тюмень".

Базой для команды продолжает оставаться спорткомплекс "Здоровье". Как отметил президент областной федерации волейбола Виктор Рейн, это не самая современная арена в городе.

"Мы продолжаем мечтать о собственном доме. Более чем уверен, что волейбол его заслуживает. И очень надеемся, что дело сдвинется в положительную сторону. Предварительно с губернатором области Александром Моором мы этот вопрос обсудили. Сейчас у нас есть проект спорткомплекса, который хотим представить для ознакомления главе региона. В том числе, хотелось бы, чтобы в этом центре был и спортивный интернат", - отметил Виктор Рейн.

В новом сезоне всероссийская федерация сильно изменила формат высшей лиги "А". Команды будут играть по туровой системе. В результате тюменки проведут всего один домашний тур за сезон.

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# Виктор Рейн , волейбол , Тюмень-ТюмГУ

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