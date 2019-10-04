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Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины в Тобольске

Происшествия, 11:47 04 октября 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Обстоятельства гибели жительницы Тобольска выясняют следователи. Женщина выпала из окна четвертого этажа 3 октября, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, тоболячка умерла в машине скорой помощи. Проводится проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые привели к трагедии.

Осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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# следователи , Тобольск

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