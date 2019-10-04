Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины в Тобольске
| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
Обстоятельства гибели жительницы Тобольска выясняют следователи. Женщина выпала из окна четвертого этажа 3 октября, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, тоболячка умерла в машине скорой помощи. Проводится проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые привели к трагедии.
Осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.