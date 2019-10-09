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Межрегиональные соревнования "Старты сезона-2019" пройдут в Тюмени

Спорт, 08:29 09 октября 2019

Дворец "Пионер" | Фото: Дворец "Пионер"

Межрегиональные соревнования по спортивным танцам "Старты сезона-2019" пройдут в Детско-юношеской спортивной школе № 3 Тюмени (ул. Садовая, 109/1) 13 октября, сообщает Дворец "Пионер".

Предварительная регистрация тюменских спортсменов будет проходить 12 октября с 18 до 20 часов в Детско-юношеской спортивной школе № 3.

13 октября регистрация по расписанию турнира по классификационным книжкам, свидетельствам о рождении, медицинским справкам, договорам о страховании от несчастных случаев.

Программа соревнований здесь.

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# соревнования , спортивные танцы

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