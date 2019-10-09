В Лабытнанги устанавливают личность рабочего, погибшего в обрушившемся здании

89.mchs.gov.ru 89.mchs.gov.ru

Доследственную проверку по факту гибели мужчины при разборе кровли на неиспользуемом здании проводят следователи Лабытнанги управления СК России по Ямалу, сообщает ведомство.

По предварительным данным, 8 октября двое мужчин занимались разбором кровли старого неиспользуемого здания, расположенного в черте города. В какой-то момент кровля и часть стены, состоящая из строительных блоков, обрушились. Один из мужчин оказался погребен под обломками. Его смерть наступила на месте происшествия.

89.mchs.gov.ru 89.mchs.gov.ru

Как сообщает ГУ МЧС России по автономному округу, сообщение о ЧС поступило на пульт дежурного в 15 часов 34 минуты. Очевидцы рассказали, что двое рабочих разбирали здание бывшего аптечного склада, состоящее из двух корпусов. Произошло обрушение одного пролета конструкции на площади 72 кв. м, в этот момент в здании находился один рабочий.

В 15 часов 46 минут, осуществляя аварийно-спасательные работы, спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни и передали его в карету скорой помощи.

Следственно-оперативная группа осмотрела зону трагедии, устанавливаются и опрашиваются очевидцы. Назначена судебно- медицинская экспертиза. Устанавливается личность погибшего, а также все обстоятельства произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.