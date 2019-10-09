В Лабытнанги устанавливают личность рабочего, погибшего в обрушившемся здании
Доследственную проверку по факту гибели мужчины при разборе кровли на неиспользуемом здании проводят следователи Лабытнанги управления СК России по Ямалу, сообщает ведомство.
По предварительным данным, 8 октября двое мужчин занимались разбором кровли старого неиспользуемого здания, расположенного в черте города. В какой-то момент кровля и часть стены, состоящая из строительных блоков, обрушились. Один из мужчин оказался погребен под обломками. Его смерть наступила на месте происшествия.
Как сообщает ГУ МЧС России по автономному округу, сообщение о ЧС поступило на пульт дежурного в 15 часов 34 минуты. Очевидцы рассказали, что двое рабочих разбирали здание бывшего аптечного склада, состоящее из двух корпусов. Произошло обрушение одного пролета конструкции на площади 72 кв. м, в этот момент в здании находился один рабочий.
В 15 часов 46 минут, осуществляя аварийно-спасательные работы, спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни и передали его в карету скорой помощи.
Следственно-оперативная группа осмотрела зону трагедии, устанавливаются и опрашиваются очевидцы. Назначена судебно- медицинская экспертиза. Устанавливается личность погибшего, а также все обстоятельства произошедшего.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.