МегаФон платит за лояльность повышенным кешбэком

| Фото: МегаФона | Фото: МегаФона

На обновленной тарифной линейке "Включайся!" максимальный кешбэк получат абоненты со стажем. Те, кто с МегаФоном более двух лет, смогут вернуть 30% расходов на связь и потратить их на оплату звонков, интернет-трафик и sms.

С октября на тарифах "Включайся! Развлекайся", "Включайся! Говори", "Включайся! Общайся", "Включайся! Выбирай", "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум" доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.

Первая – растущий кешбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кешбэка - 10%. Через три месяца она вырастет до 15%, при стаже от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев составит 25% и через 24 месяца достигнет максимума - в 30%.

Вторая опция – возможность оплатить кешбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, sms, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube. Кроме того, накопленные бонусы по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи "МегаФон Ритейл", любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги и другие сервисы.

"В случае с новым кешбэком МегаФона, каждый абонент со стажем два года (а таковых большинство), оплачивающий услуги на 500-600 рублей в месяц, получает 150-180 рублей на дополнительные нужные сервисы. Например, за 100 рублей кешбека можно подключить месяц безлимитного трафика на Youtube, за 50 рублей - отключить тарификацию на городские номера по всей России и т.д. Взрослые абоненты могут за 150 рублей кешбэка подключить функцию "Родительский контроль", существенно снижающую тревоги за перемещения и времяпровождение ребенка", – отметил аналитик Сергей Вильянов.