Аэропорт "Рощино" принял Boeing в ливрее "Тигролет"

Boeing 747-400 авиакомпании «Россия» | Фото: аэропорт Рощино во Вконтакте Boeing 747-400 авиакомпании «Россия» | Фото: аэропорт Рощино во Вконтакте

Boeing 747-400 авиакомпании "Россия" в ливрее "Тигролёт" впервые приземлился в аэропорту "Рощино" 10 октября. Он выполнял рейс из Антальи, сообщает пресс-служба тюменской воздушной гавани.

"Тигролет", как его называют сотрудники компании "Россия", является еще одним подтверждением важности привлечения широкого общественного внимания к делу сохранения популяции редких видов диких животных.

Широкофюзеляжный лайнер Boeing 747-400 (EI-XLD) является самым большим по пассажировместимости самолетов в парке "России". Он имеет компоновку 522 кресла – 12 кресел бизнес-класса и 510 экономического. Кресла бизнес-класса, расположенные на верхней палубе воздушного судна, имеют коконную конструкцию и раскладываются в горизонтальную кровать (full flat). Также на верхней палубе располагается 27 кресел экономического класса. На нижней палубе полностью экономический класс – 483 кресла.

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