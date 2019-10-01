Более шестидесяти миллионов рублей вложили в Казанском районе в строительство сушильного комплекса
63,3 млн рублей вложено в реализацию проекта строительства сушильно-сортировочного комплекса на 10 тыс. тонн в Казанском районе, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.
Планируется осуществить подготовку площадки под установку приобретаемого оборудования, строительство площадки и хранилища зерна; приобретение необходимого оборудования.
"Будет создано 11 рабочих мест,- говорит генеральный директор Инвестиционного агентства Андрей Шальнев, - проект планируют завершить в 2020 году".
Инициатором строительства сушильно-сортировочного комплекса является ООО "Агросервис".
Проект создан по инициативе ООО "Обь-регион" (Сургутская птицефабрика), которая будет являться основным потребителем заготовленного зерна.