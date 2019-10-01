  • 11 октября 201911.10.2019пятница
  • USD64,7416
    EUR71,2999
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер юго-восточный

Более шестидесяти миллионов рублей вложили в Казанском районе в строительство сушильного комплекса

Экономика, 12:31 11 октября 2019

mcx.ru

63,3 млн рублей вложено в реализацию проекта строительства сушильно-сортировочного комплекса на 10 тыс. тонн в Казанском районе, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Планируется осуществить подготовку площадки под установку приобретаемого оборудования, строительство площадки и хранилища зерна; приобретение необходимого оборудования.

"Будет создано 11 рабочих мест,- говорит генеральный директор Инвестиционного агентства Андрей Шальнев, - проект планируют завершить в 2020 году".

Инициатором строительства сушильно-сортировочного комплекса является ООО "Агросервис".

Проект создан по инициативе ООО "Обь-регион" (Сургутская птицефабрика), которая будет являться основным потребителем заготовленного зерна.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# зерно , инвестиции , Инвнстиционное агентство , Казанский район , сушилка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:10 11.10.2019Администрация Тобольска выделит два миллиона рублей на гранты для горожан
13:59 11.10.2019Резидент индустриального парка "Боровский" расширяет линейку мороженого
12:42 11.10.2019На прямое энергосбытовое обслуживание переведены сорок пять многоквартирников
12:31 11.10.2019Более шестидесяти миллионов рублей вложили в Казанском районе в строительство сушильного комплекса