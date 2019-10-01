Форум "Старшее поколение" собрал тюменских ветеранов и федеральных экспертов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый форум Тюменской области "Старшее поколение", стартовавший в Тюмени в ДК "Нефтяник", собрал представителей ветеранских организаций муниципалитетов региона, департамента социального развития и экспертов из Москвы, Пензы, Екатеринбурга.

Организаторами стали Тюменский областной совет ветеранов, благотворительный фонд развития Тюмени, региональное отделение "Бессмертный полк России".

"Радует, что у нас в регионе такое активное старшее поколение. Без вас не справиться ни одному уровню власти, ваш опыт и внутренний стержень важен для воспитания молодежи, для сохранения связи поколений", - подчеркнул заместитель председателя Тюменской облдумы Виктор Рейн, приветствуя участников форума.

В программе встречи - дискуссии и практика. На пленарных заседаниях участники обсуждают роль ветеранских организаций в реализации нацпроекта "Демография", возможности поддержки их добровольческой деятельности, вовлечение в активную жизнь людей старшего возраста. Участвуют в мастер-классе по игротехнике: организаторы форума поясняют, что ищут новые формы работы, в том числе для взаимодействия с молодежью.

"Мы решили показать методы и техники современных общественных организаций. Услышать опыт гостей и рассказать о своем. Ветеранская организация Тюменской области развивается и имеет свои наработки. Областной Совет ветеранов второй год проводит обучение представителей нашего актива, чтобы они занимались соцпроектированием, участвовали в грантовых конкурсах. На базе Совета создан первый в России ресурсный центр по работе с ветеранскими НКО. В 2019 году от наших организаций подано 17 заявок в Фонд президентских грантов, 10 из них получили поддержку", - рассказала руководитель проекта "Адаптации работы ветеранских организаций в современном мире. Профессионалы становятся виртуозами" Снежанна Гузенко.

Не замыкаться в привычных направлениях работы, вливаться в городские сообщества и создавать их самим призвал тюменцев исполнительный директор фонда "Гражданский Союз" из Пензы Олег Шарипков. Он приехал в Тюмень, чтобы поделиться историями пензенских "серебряных" активистов, участвующих в развитии города.

"Объединение опыта, свободного времени и связей пожилых людей с энергией молодых дает отличный синергетический эффект. Для пожилых людей это возможность быть в социуме, сохранять здоровье, для города - новый импульс к развитию. Задача власти - выстроить инфраструктуру: выделить помещение для встречи активных людей, помочь с транспортом и, возможно, субсидиями, а также решить некоторые моменты - например, помочь с доступом в школы", - сказал Олег Шарипков.

На форуме презентовали результаты социологического исследования. Опросив 3 тыс. людей старшего возраста и 2 тыс. студентов, организаторы составили портрет современного пенсионера и выяснили, что общего у него с представителями молодого поколения.

"Вопросы для всех были почти одинаковыми. Исследование показало, что как бы ни говорили, что молодые и пожилые живут в разных мирах, это не так. И тех, и других волнуют те же проблемы, даже проценты одинаковые - например, в том, что касается трудоустройства, здравоохранения", - рассказывает Снежанна Гузенко.

По итогам двух пленарных заседаний форума подготовлены резолюции. В обращении к органам исполнительной и законодательной власти региона участники форума предлагают ряд мер. В их числе - обеспечить внедрение и финансирование в муниципалитетах программы "Народный университет серебряного возраста", организовать работу телефона горячей линии для пожилых одиноких граждан, пересмотреть вопросы финансирования ветеранских организаций, оказать содействие работе ресурсному Центру по работе с ветеранскими НКО области и другие предложения.

Татьяна Ковалева