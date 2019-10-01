Региональный конкурс "Лидер доверия потребителей" назвал победителей

| Фото: Тюменский деловой клуб | Фото: Тюменский деловой клуб

Народная премия "Лидер доверия потребителей" вручается в шестой раз. Она была успешно реализована в нескольких городах: Сургуте, Тюмени, Нефтеюганске, Нижневартовске, Салехарде, Мегионе, Екатеринбурге, Уфе. Общее количество участников за несколько лет насчитывает более тысячи предпринимателей. С 2016 года в рамках межрегионального сотрудничества родилась идея расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области.

В число участников вошли предприятия производственного сектора, индустрии красоты и медицинских услуг, сферы производства продуктов питания и ресторанного бизнеса, дополнительного образования – детские центры и спортивные учреждения.

В 2018 году было подано 120 заявок от участников, в 2019 году - 157.

Об этом рассказал генеральный директор ООО РКЦ "Кворум Сити" Алексей Голубовский.

"78 заявок были приняты оргкомитетом конкурса после предварительной проверки данных, которые предоставили предприятия. За них проголосовали потребители в сети интернет. 14 заявок отклонили по причинам наличия трудностей с налоговой инспекцией, трудовой инспекцией, управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, следственным комитетом и прокуратурой", - сообщил он и поблагодарил департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области в сотрудничестве с которым удалось выяснить важную информацию о благонадежности и особенностях деятельности предприятий, подавших заявки на конкурс.

Из наиболее узнаваемых брендов победивших в номинациях можно назвать: агентство недвижимости "СОВА", сеть клиник "Доктор Арбитайло"; салон красоты "Golden Wings", Кволити отель Тюмень" (международная сеть "Double Tree by Hilton Tyumen"), компания "Мясное подворье", салон немецкой мебели "NOLTE", Магазин мужской одежды "Gagliardi" (ООО "Мальттор"), МК "Велес", территория здоровья и красоты "GEOwellnes"; федеральные сети: Гастробар Winchester, BLACK STAR BURGER, Картинг-центр LiveDrive, центр творческого развития и комплексного воспитания детей "Остров сокровищ", "Умный Джо", химчистка "ЕВРОЛЮКС", Специализированный застройщик "меридиан Констракшн", "Тюменский центр кинезитерапии", сеть фитнес-центров "Atheletic Gym", модельное агентство "LIBERTY", "Аллея цветов", транспортная компания "Сибирские внедорожники", бутик "Три бокала".

Депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Ольга Швецова отметила, что премию "Лидер доверия потребителей" можно смело назвать народной, поскольку свою оценку предприятиям дали не только эксперты, но и большое число жителей нашего региона.

"Сегодня у людей есть выбор, а значит своего покупателя, потребителя нужно завоевывать. Победители – это именно те предприниматели, которые сумели добиться доверия тюменцев. Теперь важно удержать взятую высоту, и от этого выиграют все – и сами бизнесмены, и потребители, а в конечном итоге – экономика региона. Радует то, что участие принимают молодые, но уже активные и успешные компании. Приятно вручать награды представителям бизнеса, которые работают качественно, и тем самым завоевывают признание жителей области", - добавила она.

Основные цели конкурса – выявить предпринимателей, которые добились наибольших успехов в своей деятельности и наладить межрегиональные связи между представителями разных сфер бизнеса.

Все участники были отмечены дипломами, наградами и имели возможность принять участие в "Выставке достижений", пообщаться с коллегами-предпринимателями.

По словам генерального директора НП "Тюменский деловой Клуб" Марии Шатохиной идея конкурсных историй хорошо работает и стимулирует бизнес к развитию, особенно в межрегиональных отношениях.

"Мне нравится эта идея. Ведь не зря же на федеральном уровне выбираются лучшие губернаторы, лучшие меры, составляются рейтинги городов и регионов, все это стимулирует активно развиваться, идти в ногу со временем и с запросами потенциальных потребителей и своей целевой аудитории. Очень радует, что в тюменской матрешке есть возможность для подобного рода взаимоотношений. Радует активность и желание представителей совершенно разных сфер бизнеса развиваться, завоевывать новые вершины через совместные проекты, творческую конкуренцию. Конкурс поддерживают лидеры большинства общественных объединений. Все это способствует сплочению и развитию бизнеса", - подытожила она.

Ирина Шемякина