Аграрии Ишимского района завершили уборочную кампанию

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Аграрии Ишимского района завершили уборочную кампанию, собрав более 228 тыс. тонн зерна при урожайности 26,1 ц/га.

Как сообщает администрации района, это наивысший валовый сбор зерна, шестое место по урожайности среди районов юга Тюменской области и наивысший намолот зерна за последние 8 лет в Ишимском районе.

Специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия принимают заключительные отчеты по уборке сельскохозяйственных культур, и, возможно, итоговая цифра по валовому сбору зерна будет больше.