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Лабораторию оценки качества сортов семян овощей создадут в Тюмени

Общество, 14:55 18 октября 2019

mcx.ru

На выставке "Дача. Сад. Огород", которая ежегодно весной и осенью проводится в Тюмени под эгидой межрегионального отделения союза садоводов России, появится лаборатория качества.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал председатель межрегионального отделения Союза садоводов России в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах Алексей Кучеров.

"Сейчас мы решаем этот вопрос совместно с управлением Россельхознадзора, - пояснил он, - и уже на весенней выставке такая лаборатория будет работать. Вопросы качества семян и саженцев, которые продаются на выставках, будут под контролем. Каждый участник выставки, который захочет что-то продать должен будет получить сертификат продажи. А покупатель будет понимать – есть такой сертификат, значит товар хороший, а семена и саженцы соответствуют этикетке".

Борис Олейник

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# Алексей Кучеров , садоводы , семена

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