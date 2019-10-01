Тюменского школьника наградят за спасение ребенка из фонтана
| Фото: МЧС по Тюменской области
Тюменского школьника Степана Масловского, спасшего ребенка из фонтана, наградят 19 октября, сообщает МЧС по Тюменской области.
Напомним, в середине сентября школьник спас маленького мальчика, упавшего в фонтан на набережной Туры.
19 октября дипломы и памятные подарки получат участники команды "Юный спасатель", занявшие третье место на всероссийских соревнованиях. Церемония начнется в 14 часов 30 минут в торгово-развлекательном центре "Колумб".
Кроме того, до 15 часов на 4 этаже ТРЦ будет проходить выставка пожарно-спасательного снаряжения.