Тюменского школьника наградят за спасение ребенка из фонтана

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Тюменского школьника Степана Масловского, спасшего ребенка из фонтана, наградят 19 октября, сообщает МЧС по Тюменской области.

Напомним, в середине сентября школьник спас маленького мальчика, упавшего в фонтан на набережной Туры.

19 октября дипломы и памятные подарки получат участники команды "Юный спасатель", занявшие третье место на всероссийских соревнованиях. Церемония начнется в 14 часов 30 минут в торгово-развлекательном центре "Колумб".

Кроме того, до 15 часов на 4 этаже ТРЦ будет проходить выставка пожарно-спасательного снаряжения.