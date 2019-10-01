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Тюменского школьника наградят за спасение ребенка из фонтана

Общество, 14:44 18 октября 2019

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Тюменского школьника Степана Масловского, спасшего ребенка из фонтана, наградят 19 октября, сообщает МЧС по Тюменской области.

Напомним, в середине сентября школьник спас маленького мальчика, упавшего в фонтан на набережной Туры.

19 октября дипломы и памятные подарки получат участники команды "Юный спасатель", занявшие третье место на всероссийских соревнованиях. Церемония начнется в 14 часов 30 минут в торгово-развлекательном центре "Колумб".

Кроме того, до 15 часов на 4 этаже ТРЦ будет проходить выставка пожарно-спасательного снаряжения.

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# ГУ МЧС России

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