В Тюменском районе завершается ремонт дорог и тротуаров

Архивное фото: rosavtodor.ru Архивное фото: rosavtodor.ru

179 улиц в 22 муниципальных образованиях Тюменского района отремонтировали в рамках реализации приоритетного нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году.

Протяженность отремонтированных участков – 94,4 км. Самый масштабный проект этого года – бульвар Центральный в микрорайоне Молодежный д. Ушакова. Дорожники уложили два километра асфальтовой дороги, сделали водоотводные канавы, тротуары, подъезды к домам.

Приведены в порядок 12 улиц в Винзилях, девять в Каменке, шесть – в Каскаре, 12 – в Мальково, 21 – в Московском муниципальном образовании, семь – в Онохино, 15 - в Переваловском и 22 – в Червишевском МО. Р

Также в 2019 году завершено строительство дорог на площадке ИЖС в микрорайоне Молодежный поселка Винзили. Начаты работы первого этапа строительства дорог на площадке ИЖС для многодетных семей в д. Падерина Московского МО, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.