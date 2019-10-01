Тюменские школьники завоевали два золота на иранской олимпиаде по геометрии

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Ученики областной физико- математической школы. Леонид Горбунов и Иван Строгальщиков завоевали золотые медали на Международной иранской олимпиаде по геометрии.

В самых престижных интеллектуальных соревнованиях в мире приняли участие более 6 тыс. 200 учеников из 54 стран мира: России, Южной Африки, Бразилии, Доминиканской Республики, Китая, Мексики, Непала и других.

В финал прошли около 500 сильнейших знатоков геометрии с 8 по 11 классы. Они соревновались в трех уровнях сложности: - "Начинающие" для 8 класса (Elementary Level), "Продолжающие" для 9–10 класса (Medium Level); - "Профессионалы" для 11 класса, (Advanced Level, в Иране 11–12 классы), пишет Комсомольская правда - Тюмень.

На решение в 8 классе отводилось 4 часа, в 9–11 классах по 4 часа 30 минут. Итоги подводились отдельно по каждому уровню, затем лучшие четыре работы каждого уровня сложности отправляли в Иран для подведения общемировых итогов. Россию и Тюменскую область на олимпиаде представляли ученики областной физико-математической школы. Леонид Горбунов и Иван Строгальщиков завоевали золотые медали, став сильнейшими из 224 участников группы Advanced. Кстати, с примерами задач можно познакомиться на официальном сайте физико-математической школы.