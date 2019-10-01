  • 20 октября 201920.10.2019воскресенье
  • USD63,9542
    EUR71,1299
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

Полицейские раскрыли кражу денег у пенсионера в Боровском

Происшествия, 14:46 20 октября 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Кражу денег у 92-летнего мужчины раскрыли полицейские в поселке Боровский. Задержана подозреваемая – внучка пенсионера, сообщает УМВД по Тюменской области.

Пожилой мужчина обратился в правоохранительные органы и заявил о краже 37 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что накануне случившегося в гости к дедушке приехала внучка с детьми. С собой у 32-летняя женщина привезла спиртное. Когда пенсионер отлучился, внучка среди одежды в шкафу обнаружила деньги, которые забрала себе.

На допросе женщина призналась в содеянном. Всю похищенную сумму, по словам правонарушительницы, она потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Боровский , кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:19 20.10.2019Пожарные ликвидируют возгорание на тюменском заводе
14:46 20.10.2019Полицейские раскрыли кражу денег у пенсионера в Боровском
17:36 19.10.2019День траура по погибшим при разрушении дамбы объявили в Красноярском крае
14:52 19.10.2019Обстоятельства гибели мужчины и двух детей проверяют на Ямале