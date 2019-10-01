Полицейские раскрыли кражу денег у пенсионера в Боровском

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Кражу денег у 92-летнего мужчины раскрыли полицейские в поселке Боровский. Задержана подозреваемая – внучка пенсионера, сообщает УМВД по Тюменской области.

Пожилой мужчина обратился в правоохранительные органы и заявил о краже 37 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что накануне случившегося в гости к дедушке приехала внучка с детьми. С собой у 32-летняя женщина привезла спиртное. Когда пенсионер отлучился, внучка среди одежды в шкафу обнаружила деньги, которые забрала себе.

На допросе женщина призналась в содеянном. Всю похищенную сумму, по словам правонарушительницы, она потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".