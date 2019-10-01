Александр Бессмельцев проведет прием граждан в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заместитель руководителя следственного управления СКР по Тюменской области Александр Бессмельцев проведет прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы и по вопросам оказания давления на бизнес, сообщает региональное следственное управление СК России.

Прием граждан пройдет в следственном управлении (Тюмень, ул. Шиллера, 44) 24 октября с 10 часов 00 минут до 11 часов.

Гражданам, желающим прийти на личный прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению.

Записаться на личный прием к заместителю руководителя следственного управления области можно по телефонам: (3452) 62-16-63, 62-15-93 или оставить контактную информацию на нашем сайте в разделе "Интернет-приемная" tyumen.sledcom.ru.