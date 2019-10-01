Владельцы дорогих авто пополнят бюджет Тюменской области более чем на 17,7 миллиона рублей
Владельцы дорогих автомобилей Тюменской области заплатят в областной бюджет более 17,7 млн рублей транспортного налога за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба федеральной налоговой службы.
В отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей, отмечено в сообщении, предусмотрено применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога. Перечень таких легковых автомобилей ежегодно (не позднее 1 марта) размещается на официальном сайте Минпромторга России.
Налог рассчитывается как произведение налоговой базы (лошадиные силы) и ставки налога, с учетом повышающих коэффициентов от 1,1 до 3. Значения коэффициентов устанавливаются в зависимости от года выпуска транспортного средства и его средней стоимости.
Так, например, за автомобиль "Mercedes-Benz" стоимостью от 5 до 10 млн рублей, 2016 года выпуска с мощностью двигателя 571 л.с., с учетом повышающего коэффициента 2 придется заплатить более 114 тыс. рублей транспортного налога.
В целом по Тюменской области транспортный налог за 2018 год с применением повышающего коэффициента исчислен в отношении 966 легковых автомобилей.
Уплатить имущественные налоги необходимо до 2 декабря 2019 года.