Александр Моор: конкурс "Лидеры России" открывает социальные лифты

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Все крупные российские компании и регионы, которые стремятся к развитию, так или иначе конкурируют за талантливых управленцев. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая встречу с тюменцами - победителями и финалистами проекта "Лидеры России" сезонов 2017-2018 и 2018-2019 годов.

"Третий сезон проекта "Лидеры России" уже стартовал. Этот очень востребованный конкурс проводится по инициативе президента нашей страны. Участники проекта получили по-настоящему эффективные социальные лифты и смогли развить свои профессиональные компетенции", - отметил губернатор. В результате многие конкурсанты добились не только карьерного, но и личностного роста.

Проект "Лидеры России" с каждым сезоном становится все популярнее. Если в сезоне 2017-2018 годов заявки на участие в конкурсе подали около 2,6 тюменцев, то во втором сезоне такое решение приняли более 3,5 тыс. жителей нашего региона.

На сегодняшний день попытаться войти в число "Лидеров России" пожелали уже более 2,3 тыс. тюменских управленцев. Борьба предстоит серьезная - на конкурс подано более 150 тыс. заявок из всех регионов России и 60 стран мира.

В этом году, кроме общего управленческого направления конкурса, участники проекта могут проявить себя в трех новых номинациях: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технология". Еще одно принципиально важное новшество - в новом сезоне при дистанционном отборе участников, который продлится до конца 2019 года, организаторы конкурса впервые предоставляют три попытки. В зачет пойдет лучший результат.

Вместе с победителями и финалистами проекта "Лидеры России" во встрече с главой региона приняли участие тюменские управленцы, впервые решившие принять участие в престижном конкурсе.

"Профессионал отличается от любителя тем, что постоянно тренируется. В этом конкурсе приходится рассчитывать только на себя и собственные силы", - напутствовал дебютантов победитель первого сезона проекта "Лидеры России", генеральный директор "Тюменской агропромышленной лизинговой компании" Максим Скворцов.

Финалист второго сезона, предприниматель Святослав Пинигин считает, что участие в проекте "Лидеры России" - это, прежде всего, борьба с самим собой. А главный риск - уязвленное самолюбие.

"У нас очень много народа, который имеет амбиции далеко впереди своих возможностей и реальной квалификации. Конкурс дает возможность посмотреть, чего ты стоишь на самом деле. Можешь, или не можешь?", - поставил вопрос ребром для будущих конкурсантов тюменский бизнесмен. Миллион рублей, полученные за выход в финал конкурса "Лидеры России", Святослав Пинигин решил потратить, чтобы научиться пилотировать вертолет, рассказал он в интервью обозревателю "Тюменской линии".

В числе тюменцев, впервые решившихся продемонстрировать свой управленческий талант на конкурсе "Лидеры России" - генеральный директор регионального Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец.

"У меня есть для этого две причины. Во-первых, в очередной раз хочется выйти из зоны комфорта и определить свои слабые места, над которыми нужно поработать. Вторая причина - хочется познакомиться с очень разными людьми, которые могут помочь найти решения вопросов, возникающих в моей профессиональной деятельности", - отметила Ольга Романец в беседе с обозревателем "Тюменской линии".

Срок подачи заявок на участие в третьем сезоне проекта "Лидеры России" истекает 27 октября.

Евгений Бабенко