Пропавшую в Тобольске семилетнюю девочку нашли

| Фото: Министерство внутренних дел РФ ВКонтакте | Фото: Министерство внутренних дел РФ ВКонтакте

Пропавшую в Тобольске семилетнюю девочку нашли живой и вернули маме, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Напомним, что 22 октября в 16 часовв дежурную часть тобольской полиции от женщины поступило сообщение о том, что ее несовершеннолетняя дочь 2012 года рождения после занятий в школе не вернулась домой.

Выяснилось, что девочка потеряла ключи от дома и не могла попасть в квартиру. Соседка приютила ее, накормила и помогла сделать уроки. В настоящее время здоровью и жизни ученицы ничего не угрожает.

После заявления о пропаже ребенка было создано 45 поисковых групп, это более 100 сотрудников патрульно-постовой, дорожно-патрульной служб, отделения по делам несовершеннолетних, отдела уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, конвойной и кинологической служб. Они с представителями казачества и общественности вечером проверяли места возможного местонахождения девочки – у родственников, одноклассников, знакомых, проведены поиски в подъездах домов близлежащих микрорайонов города, в местах массового скопления граждан, в торговых центрах, в парках.

В результате поквартирного обхода оперуполномоченные отдела уголовного розыска установили, что пропавшая 7-летняя ученица находится у соседки.