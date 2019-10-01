Новый модульный ФАП открыт в Аромашевском районе

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт площадь которого 65 кв. метров установили в с. Слободчики Аромашевского района. Его открытия ждали 325 человек, из которых 63 – дети, сообщает областной департамент здравоохранения.

Старый пункт был построен в селе еще в 1940 году – это было деревянное здание с печным отоплением. Стоимость современного ФАПа 4 млн 875 тыс. рублей.

В ФАПе есть смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, место для ожидания приема, санузел и другое.

Современные ФАПы оснащаются всем необходимым для оказания и плановой, и неотложной, и экстренной помощи. Так, для экстренной помощи, а также организации транспортировки в стационар закуплены телеэлектрокардиограф, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, электрическое термоодеяло, ручной дыхательный аппарат.

Также в распоряжении медиков поступили спинальный щит, носилки, транспортный пульсоксиметр, комплект транспортных шин. В комплектацию входит гинекологическое кресло, ингалятор для проведения кислородной и аэрозольной терапии, прибор для измерения АД, фонендоскоп, костыли, термометры, стетоскоп. Кроме того, у медработника в наличии есть экспресс-измерители глюкозы и холестерина, гемоглобинометр, спирометр, весы и ростомер.

Еще один модульный ФАП открылся в Ишимском районе в дер. Борисовка, где проживает около 200 человек.

Всего в Тюменской области 653 ФАПа, из них модульных - 328. В 2019 году в рамках регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение" в регионе планируется установить 11 модульных ФАПов.