ВК "Тюмень" сыграет с молодыми новосибирскими волейболистами

| Фото: группа ВК «Тюмень» во Вконтакте | Фото: группа ВК «Тюмень» во Вконтакте

Программа первого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "А" продолжится 25 октября, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

В этот день будут сыграны два матча. В одном из них сойдутся команды, которые в первый день одержали победы. Хозяева площадки из "Тюмени" принимали барнаульский "Университет". Подопечным Сергея Шульги удалось добиться уверенной победы – 3:0.

Добился победы в стартовый день и новосибирский "Локомотив-2". Молодая команда Георги Петрова одолела "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга – 3:1. Отличный матч у победителей выдал Максим Сапожков, набравший 30 очков.

Матч между хозяевами и новосибирцами на площадке СК "Здоровье" начнется в 18 часов 30 минут. В 16 часов на площадку выйдут "Университет" и "Локомотив-Изумруд".