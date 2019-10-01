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ВК "Тюмень" сыграет с молодыми новосибирскими волейболистами

Спорт, 14:24 25 октября 2019

группа ВК «Тюмень» во Вконтакте | Фото: группа ВК «Тюмень» во Вконтакте

Программа первого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "А" продолжится 25 октября, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

В этот день будут сыграны два матча. В одном из них сойдутся команды, которые в первый день одержали победы. Хозяева площадки из "Тюмени" принимали барнаульский "Университет". Подопечным Сергея Шульги удалось добиться уверенной победы – 3:0.

Добился победы в стартовый день и новосибирский "Локомотив-2". Молодая команда Георги Петрова одолела "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга – 3:1. Отличный матч у победителей выдал Максим Сапожков, набравший 30 очков.

Матч между хозяевами и новосибирцами на площадке СК "Здоровье" начнется в 18 часов 30 минут. В 16 часов на площадку выйдут "Университет" и "Локомотив-Изумруд".

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# ВК Тюмень , волейбол

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