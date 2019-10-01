Дорожники переходят на усиленный режим работы из-за непогоды

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Около 180 единиц дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдера, трактора и погрузчики будут работать на трассах УФО во время непогоды 29 октября, сообщает Уралуправтодор.

Напомним, в Тюменской области 29 октября ожидается сильный снег и ветер порывами до 27 м/с. В северных районах – сильный снег, мокрый снег.

Для предотвращения гололеда и снежного наката Уралуправтодор выпустит на трассы дорожную технику. Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63- 06.