Тюменцев предупредили о плохой погоде

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Сильный ветер и осадки ожидаются в Тюмени 29 октября, сообщает оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы города.

По данным Тюменского гидрометцентра, ночью 29 октября будут идти дождь и мокрый снег. Днем прогнозируют небольшой снег.

Ночью западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метра в секунду, порывы будут достигать до 19 метров в секунду. Днем скорость северо-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Ожидается понижение температуры, ночью и днем +1 -1 градусов.

"Повышается вероятность происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, падение слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений. Необходимо организовать превентивные мероприятия по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации", — сказали в ЕДДС Тюмени.