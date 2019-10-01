Тюменкам за рулем помогут быть более стрессоустойчивыми и сконцентрированными

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Помочь женщинам за рулем быть более стрессоустойчивыми, а в случае необходимости суметь постоять за себя намерены организаторы проекта "Автоледи – за культуру вождения", который пройдет в трех городах и одном муниципалитете Тюменской области.

Инициативу реализуют тюменское региональное отделение Всероссийского общества автомобилистов совместно с АНО "Обретая крылья" при поддержке фонда президентских грантов и Альянса СО НКО Тюменской области, сообщают в Общественной палате ТО.

Проект предполагает организацию серии онлайн- и оффлайн-семинаров и мастер-классов по семи направлениям: это повышение уровня водительского мастерства, оказание первой помощи, навыки правильного поведения в случае возникновения ЧС, предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций на дорогах, основы самообороны, техники повышения стрессоустойчивости и концентрации внимания, а также правила эксплуатации, ремонта и обслуживания автомобиля.

В Тюмени, Ишиме, Тобольске и Армизонском районе будут проведены конкурсы водительского мастерства, где участницам предложат пройти полосу препятствий и проверить знания на практике. Победительницы отборочных туров пройдут в финал конкурса, который состоится в областной столице и будет включать в себя как теоретическую, так и практические части. Всего за время конкурса должны опробовать свое водительское мастерство 120 автоледи.

Партнерами проекта выступают Общественная палата Тюменской области, Тюменская региональная федерация автомобильного спорта, Северо-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Торгово-промышленная палата Тюменской области, "АК Барс" Банк и другие организации.

Пресс-конференция с подробностями о проекте "Автоледи – за культуру вождения" состоится в холле первого этажа тюменского технопарка 6 ноября в 10 часов.