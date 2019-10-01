Ямальские общественники разработают регламент по работе с безнадзорными животными

| Фото: оп.янао.рф | Фото: оп.янао.рф

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О том, как НКО могут содействовать администрации в работе с безнадзорными четвероногими, говорили представители местного самоуправления Ямало-Ненецкого автономного округа, службы ветеринарии и зоозащитные общественные организации. Диалог состоялся на заседании рабочей группы Общественной палаты Ямала по формированию системы гуманного обращения с животными.

В округе для исполнения Федерального закона № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" вышли два подзаконных акта. Они касаются деятельности по обращению с животными и требований к приютам. Оба вступают в силу с 1 января 2020 года, сообщают в ОП ЯНАО.

По словам главного ветеринарного инспектора Ямала Евгения Попова, из окружного бюджета выделены средства на создание инфраструктуры, которые будут доведены до муниципалитетов. На первом этапе должно появиться тринадцать приютов в районных центрах и городах округа. На втором этапе будут думать о создании приютов в маленьких населенных пунктах.

В 2020 году принцип "Отлов — стерилизация— вакцинация — возврат" будет реализован в полном объеме. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на совете глав муниципалитетов рекомендовал привлекать к этой работе представителей НКО — людей, неравнодушных к судьбе беспризорных животных.

"Нет четкого понимания, что нам предстоит. Вопросов больше, чем ответов. Но если будет налажено взаимодействие между общественниками и органами власти со временем мы будем выходить на качественные результаты", — прокомментировала председатель Надымской местной общественной организации "Центр помощи бездомным животным "Лучик" Мария Коробова.

Общественная палата Ямала предложила свой вариант развития событий.

"Наша цель — создать регламент, который будет утвержден исполнительной властью и позволит общественности на вполне законных правах участвовать во всех этих процессах", — прокомментировал заместитель председателя Общественной палаты ЯНАО Юрий Кукевич.

Проект регламента будет разослан во все муниципалитеты округа и некоммерческим организациям региона. После сбора замечаний и предложений его актуализируют и направят для работы в окружную службу ветеринарии.

Предложения в регламент принимаются до 1 ноября 2019 года на электронный адрес op.yanao@gmail.com.