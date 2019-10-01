Более двухсот жителей муниципалитетов научились социальному проектированию благодаря "Инклюзивному пути"

| Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Более 200 человек из Голышмановского городского округа, Ишима, Аромашевского, Сорокинского и Казанского районов приняли участие в проекте "Инклюзивный путь".

Напомним, этот проект призван содействовать взаимодействию молодых людей, в том числе с особенностями здоровья, общественных организаций с ведомствами и волонтерскими группами, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

23 октября в Сорокинском районе были разработаны и подготовлены к внедрению такие проекты, как "Ящик добра", "Дорога в спорт", "Кинотеатр под открытым небом", "Академия лидерства время" и "Территория детства. Детские площадки".

24 октября в Казанском районе после ознакомления с теоретической базой специалисты подготовили ряд социальных проектов: "Клуб иностранных языков", "Школа счастливого детства. Развитие детей", "Мир равных возможностей. Раскрепощение людей, адаптация, спорт", "Туризм без границ. Развитие инклюзивного туризма в Казанском районе". По итогам программы была проведена встреча с заместителем главы муниципалитета Еленой Ященко и обсуждение текущих возможностей их реализации.

25 октября в Ишимском многопрофильном техникуме в селе Казанское прошел урок по пониманию инвалидности с приглашенными спикерами. В Ишиме на базе мультицентра "Моя территория" состоялось обучение социальному проектированию и проработка социальных инициатив, актуальных для жителей района.

Заключительное мероприятие проекта прошло 26 октября в Тюмени. Здесь организовали обучение социальному проектированию, объединили в команды преподавателей и студентов Тюменского колледжа производственных и социальных технологий по разработке ярких и запоминающихся инноваций: "Счастье в труде", "Скотофор", "Мультинациональный инклюзивный фестиваль", "Центр по спасению домашних животных "Кукушка".