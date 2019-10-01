Тюменцы поддержали игротекой инициативу по утверждению Дня отца в России

| Фото: Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области | Фото: Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области

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Более ста пап и детей пришли на открытую семейную спортивную площадку, участвовали в вечере авторской песни и подвижных играх, которые прошли в Тюмени 20 октября.

Так, с помощью семейной игротеки, тюменские папы поддержали федеральную инициативу по установлению в России Дня отца, который предлагается праздновать в третье воскресенье октября, день памяти благоверного князя Дмитрия Донского.

Развлекательные и образовательные мероприятия и родительские встречи в поддержку нового праздника прошли во многих регионах России. В Удмуртии, Красноярском и Пермском краях, Дагестане и Чувашии, Волгоградской, Новосибирской и Курской областях, Якутии, на Ямале прошли интерактивные площадки, конференции и форумы, сообщает Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области.