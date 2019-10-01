Тюменская область укрепила позиции в рейтинге Минэкономразвития по поддержке СО НКО

| Фото: из официальной группы ВКонтакте "Тюменской области 75 лет!" | Фото: из официальной группы ВКонтакте "Тюменской области 75 лет!"

Тюменская область укрепилась в рейтинге Минэкономразвития по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных поставщиков к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов их оказания. Данные опубликованы на сайте министерства.

Итоги 2018 года показали, что Тюменская область набрала 27,64 баллов, заняла 20 строчку и вошла в число регионов - кандидатов на лидерство. По данным за 2017 год субъект с рейтингом в 20,03 балла располагался на 32 месте и входил в число регионов со средним уровнем.

Из 85 субъектов РФ в первую пятерку лидеров рейтинга вошли Ханты-Мансийский автономный округ (44,63 балла), Новгородская область (40,97 баллов), Хабаровский край (36,58 баллов), Самарская область (34,79 баллов) и Республика Башкортостан (34,15 баллов).

По количеству социально ориентированных некоммерческих организаций на 10 тыс. жителей Тюменская область на 40 месте, среди регионов со средним уровнем. По показателю доли выпадающих доходов бюджета в связи с применением СО НКО региональных налоговых льгот субъект на третьем месте с 0,00701%.

Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих меры по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ в Тюменской области - 11,54%, это 25 место в стране.

По размеру бюджетных ассигнований в виде субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки СО НКО регион на 19 месте. Доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере Тюменской области - 9,3%, это 14 позиция среди регионов-кандидатов на лидерство. Претендует на лидерство субъект и в показателе доли негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС - 37,96% и 27 место.

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве таких организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ - 42,7%, что обеспечило Тюменской области шестое место.

"В целом в 57 регионах совокупное количество баллов выросло за счет муниципальной поддержки СО НКО и социальных предпринимателей, также выросла доля негосударственных организаций в части оказания услуг по ОМС. В среднем на десять тысяч жителей приходится десять СО НКО, в регионах-лидерах их количество доходит до 34. В 73 регионах реализуются финансируемые программы поддержки СО НКО", — цитируют начальника отдела департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Татьяну Евлампиеву в ОП РФ.

Дарья Казакова