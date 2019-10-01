Тюменские добровольцы собирают совет в "Пионере"

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) Тюменской области состоится в ДТиС "Пионер" 22 октября.

Как сообщает ДТиС "Пионер", региональный Совет по вопросам добровольчества проводится раз в полгода. Совет пройдет под председательством заместителя губернатора по социальным вопросам, директора департамента социального развития Тюменской области Ольги Кузнечевских.

В рамках мероприятия подпишут соглашение о развитии добровольчества (волонтерства) в Тюменской области между правительством региона, Ассоциацией волонтерских центров и ДТиС "Пионер".

Участники встречи подведут итоги сертификации координационного ресурсного центра поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области.

Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области в июне прошел процедуру сертификации на соответствие модели ресурсного центра добровольчества Ассоциации волонтерских центров. Планируется подключение по ВКС председателя Совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева с докладом по вопросу итогов сертификации в Тюменской области.

Совет обсудит создание регионального ресурсного центра по обучению добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей.

Также проанализируют участие региона во всероссийском конкурсе "Доброволец-России — 2019", здесь же презентуют проекты, прошедшие в полуфинал.