Тобольский кремль и музей декабристов вошли в Топ-500 локальных культурных брендов России

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тобольский кремль, Ялуторовский музей декабристов и Дмитрий Менделеев представляют Тюменскую область в Топ-500 локальных культурных брендов России. Первую выборку провели авторы проекта "Живое наследие", поддержанного Фондом президентских грантов.

О том, как задумывался проект и каковы его первые результаты, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. По его мнению, в современном мире наблюдается тенденция к стандартизации и глобализации в стремлении быть похожими друг на друга. Но в то же время идут противоположные процессы, когда люди ищут что-то свое, уникальное для этого места, и пытаются сохранить и донести миру информацию о том, что, может быть, и забыто, но невероятно ценно, сообщают в ОП РФ.

"Мы столкнулись с тем, что нет единой системы, где с удобством для пользователя можно было бы посмотреть самое интересное: и то, что уже известно, и то, что пока подзабыто, но имеет огромный потенциал. Мы задумали создать национальный ресурс, на котором было бы удобно, интерактивно, с вовлечением всех заинтересованных людей собирать подобную информацию. Сегодня дефицит не в информации, а в том, как в ней разобраться, как в ней не утонуть. У нас правильные акценты, удобная навигация, возможность составить именно народный список брендов", — пояснил Андрей Максимов.

Так появилась интернет-платформа "Живое наследие". Жюри проекта выбрало первые 500 самых известных и ценных культурных объектов, практик, явлений, локализованных в городах и селах России. Этим проектом авторы намерены сформировать новый отряд российских претендентов на включение в список ЮНЕСКО. Всем неравнодушным общественники предлагают размещать хештег #живоенаследие в социальных сетях для того, чтобы рассказать о своих любимых местах всему миру.

На портале "Живое наследие" можно искать объекты или практики не только по карте, но и в каталоге по категориям, а заходя в региональную базу данных – ознакомиться с визиткой региона, указывающей на главные его символы. Авторизовавшись, можно оценивать конкретные культурные бренды, отмечать уже посещенные места, составлять свою карту уже состоявшихся путешествий и маршрутов на будущее.

Дарья Казакова