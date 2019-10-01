Более трехсот произведений увидели гости выставки "75 лет вместе" в музее имени Словцова

| Фото: Департамент культуры Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Департамент культуры Тюменской области во ВКонтакте

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Специальная экскурсия по выставке "75 лет вместе" для представителей средств массовой информации, общественных и волонтерских организаций Тюмени, а также учащихся детской художественной школы им. А. П. Митинского прошла в музейном комплексе им. И. Я. Словцова, сообщает Общественная палата Тюменской области.

| Фото: Департамент культуры Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Департамент культуры Тюменской области во ВКонтакте

Председатель Тюменского отделения Союза художников России Александр Новик рассказал гостям о представленных на выставке работах. 316 произведений, выполненных признанными мастерами и молодыми художниками из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, демонстрируют современное изобразительное искусство региона. Экспозиция посвящена юбилеям Тюменской области и Тюменского регионального отделения Союза художников России.

| Фото: Департамент культуры Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Департамент культуры Тюменской области во ВКонтакте

Гости увидели гобелены Ирины Марковой, работы на тему искусства народов Крайнего Севера Альфии Мухаметовой, театральные куклы Сергея Перепелкина, декорации для спектаклей Владимира Осколкина и Ольги Трофимовой, скульпторы Николая Распопова, графические работы Екатерины Быковой и Александра Почержевцева, картины художников Михаила Гордубея, Юрия Рыбьякова, Михаила Захарова, Александра Новика и других мастеров. Представлены произведения традиционного народного промысла - резьбы по кости.

| Фото: Департамент культуры Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Департамент культуры Тюменской области во ВКонтакте

Выставка "75 лет вместе" открылась 14 августа и продолжит работать до конца 2019 года.