Золотошвейную коллекцию Иоанно-Введенского женского монастыря показали в Тюмени

| Фото: фонда развития "Содружество" | Фото: фонда развития "Содружество"

Презентация золотошвейной коллекции расположенного под Тобольском Иоанно-Введенского женского монастыря состоялась в Тюмени, сообщает фонд развития "Содружество".

Настоятельница монастыря игуменья Анна рассказала гостям об истории обители и поделилась секретами золотного мастерства. Она обучалась техникам древнерусской вышивки, которой владеют сестры тобольского монастыря.

Участники мастер-класса, который провела сестра Саламия, смогли выполнить на иконе ручной работы стежки в технике "шитье по настилу" и "златошвейная гладь".

Организаторы научно-исследовательского проекта "Живопись иглой - золотное шитье Сибири" отметили, что в монастырском храме не только бережно хранят, но и передают традиции золотошвейного промысла, произведения которого являются уникальными памятниками русской православной культуры.

В проекте разработаны образовательные программы по золотному шитью. Планируется проведение серии мастер-классов "Золотая канитель", на которых тюменцы узнают об основных техниках лицевой и орнаментальной вышивки и приобретут навыки золотошвейного мастерства.