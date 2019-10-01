В тюменских школах начались танковые турниры

| Фото: РПОД Булава-Тюмень | Фото: РПОД Булава-Тюмень

С турнира в тюменской школе № 38 начался соревновательный сезон по танко-модельному виду спорта среди учащихся школ города, организованный региональным патриотическим общественным движением "Булава-Тюмень".

Среди почетных гостей присутствовал депутат Тюменской областной думы и соорганизатор соревнований Александр Ширыкалов. По итогам боев первое место заняли Дмитрий Кузнецов и Александр Карпов, которые и будут представлять свою школу на городских соревнованиях в декабре 2019 года, сообщают в РПОД "Булава-Тюмень".

Хор ветеранов "Солнце мое" исполнили литературно-музыкальную композицию, посвященную грядущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятия сезона проходят при поддержке комитета по делам национальностей Тюменской области, городского департамента по спорту и молодежной политике и городского департамента образования и фонда президентских грантов.