"Инклюзивный путь" придет в муниципалитеты Тюменской области

| Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Помочь инициативным молодым людям с инвалидностью создать или доработать социальные проекты намерены авторы проекта "Инклюзивный путь". Тюменские общественники в октябре проведут мероприятия в Ишиме, Голышманово, Аромашевском, Сорокинском и Казанском районах.

Проект "Инклюзивный путь" призван содействовать взаимодействию молодых людей, в том числе с особенностями здоровья, общественных организаций с ведомствами и волонтерскими группами, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области. Программа включает круглые столы с экспертами, среди которых — мотивационный спикер, председатель удмуртской республиканской общественной организации инвалидов "Азимут" Алексей Боровиков, руководитель организации "Вдохновение" Тимур Нигматуллин и член регионального штаба ОНФ в Москве, эксперт Федерального агентства по делам молодежи, волонтер Олимпиады и Паралимпиады в Сочи Виктор Счастливый.

21 октября команда проекта "Инклюзивный путь" проведет мероприятие в Голышманово, 22 октября – в Аромашевском районе. 23 октября проект примет Сорокино, 24 октября – Юрга и 25 октября - Ишим. С 21 по 26 октября на Неделе дружбы и доброты в проекте будут принимать участие представители АНО "Вдохновение" совместно с молодежью из "Команды мечты".

Авторы лучших работ и презентаций получат рекомендации от экспертов. Проект реализует организация "Вдохновение" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Общественной палаты Тюменской области, регионального Альянса СО НКО и Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.