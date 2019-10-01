Движение школьных лесничеств Тюменской области получило грантовую поддержку

| Фото: Центр развития экологических программ "Живая планета" (архив) | Фото: Центр развития экологических программ "Живая планета" (архив)

Проект "Развитие движения школьных лесничеств Тюменской области" получил поддержку Фонда президентских грантов. На его реализацию центру развития внутреннего мира человека "Свобода" выделили 2 млн 998 тыс. рублей.

"Мы получаем уже третий грант. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов сейчас у нас 42 группы, 800 детей, с которыми мы занимаемся по программе "Взаимодействие с природой". Возможно, количество ребят возрастет. В этом году мы хотим внести новшества. У нас будут онлайн-семинары. Для каждого возраста разработана своя программа. Мы расскажем, как ввести ребенка в мир природы, чтобы он ее любил, не боялся, чтобы ему было интересно ее познавать. Также будут небольшие видеозарисовки, чтобы родители видели, как проходят занятия, фестивали, экспедиции и чтобы привлечь к движению еще больше людей", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта, директор центра развития внутреннего мира человека "Свобода" Вера Пахомчик.

В 2019 году авторы проекта планируют провести семейную акцию "Посади деревья дружбы" в Тюмени и пяти районах региона. Также состоится XIII межрегиональный экофестиваль "Живая планета". В 2020 году пройдут экспедиция на Алтай, семинары для лидеров школьных лесничеств "Зимняя сказка", а также занятия по ландшафтному дизайну, природному земледелию и социальному проектированию. Мероприятия ориентированы на детей, их родителей и преподавателей.

Кроме того, на протяжении нескольких лет в Тюмени планируют создать "Лесную школу" из активных детей, которым интересно изучение природы. Для того, чтобы привлечь молодежь к этому движению, в школах покажут видеоролики с фестиваля, экспедиций на Алтай. В 2020 году авторы проекта по развитию движения школьных лесничеств Тюменской области планируют вовлечь в деятельность и родителей детей.

Сейчас организация ищет партнеров. "Мы составили смету на семь миллионов, нам выделили три. Мне нужно найти партнеров, спонсоров, чтобы реализовать все, что запланировано. С одной стороны, цель Фонда президентских грантов, чтобы мы, некоммерческие организации, научились привлекать благотворителей. Если наш проект действительно социально важен, значит, я найду спонсоров, и мы вместе сделаем этот проект. Я вижу нашу миссию и в этом. Фонд президентских грантов позволяет расширить рамки. Сейчас я пишу письма партнерам", — поделилась Вера Пахомчик.

Отметим, итоги второго этапа конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества подвели 14 октября. На президентские гранты претендовали некоммерческие организации из всех регионов страны: всего поступило 9 тыс. 73 проекта от 7 тыс. 846 некоммерческих организаций. В числе победителей значатся 34 НКО из Тюменской области.

Инна Пахомова