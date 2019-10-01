Волонтеры отремонтировали помещение вещевого обменника "Тюменская дармарка"

| Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Работы по ремонту и переоборудованию помещения вещевого обменника "Тюменская дармарка" завершают добровольцы некоммерческих и благотворительных организаций города в тюменском общественном центре "Дом НКО".

Напомним, что проект "Тюменская дармарка: программа развития неденежной благотворительности" реализуется в городе при поддержке Фонда президентских грантов, департамента социального развития Тюменской области, Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций и общественной палаты региона.

Идея авторов - создать систему сбора вещевых пожертвований для нуждающихся жителей с помощью специальных боксов, установленных в многолюдных местах, а также их распределения через благотворительные организации и постоянно действующий вещевой обменник, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Волонтеры тюменских некоммерческих организаций во главе с руководителем проекта, директором центра поддержки семей "Помощь рядом" Татьяной Филиной, установили в помещении социального обменника оборудование, необходимое для регулярной сортировки, очистки, хранения и передачи пожертвований. Добровольцы смонтировали новые стеллажи, шкафы для одежды, обуви и игрушек, установили зеркала и вешалки, а также оборудовали примерочную для того, чтобы каждый смог в комфортных условиях подобрать одежду по размеру.