Югорские общественники войдут в комиссию по приемке наемных домов социального использования

| Фото: Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | Фото: Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Члены Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа намерены участвовать в приемке домов по программе обеспечения комфортным и доступным жильем. Такое решение было принято на заседании комиссии палаты по социальной политике.

Общественники рассмотрели нормативную правовую базу обеспечения югорчан жильем по социальному найму и оценили механизмы реализации дорожной карты профильной государственной программы, сообщают в ОП ХМАО.

По информации начальника отдела государственной поддержки отдельных категорий граждан Управления жилищных программ Яны Щербининой, в округе с 2012 года идет формирование фонда наемного жилья. С участием Ипотечного агентства Югры в четырех крупных городах региона создан фонд из восьми наемных домов коммерческого использования. В домах проживают в основном работники бюджетной сферы, некоторые из них получают компенсацию части платы за наем.

Председатель комиссии Общественной палаты ХМАО Станислав Кононенко отметил, что по сообщениям граждан нередко на стадии проектной документации декларируется, что дом будет соответствовать требованиям создания доступной среды, а во время сдачи объекта оказывается, что это не совсем так.

"В большинстве таких случаев приходится выделять дополнительное финансирование и переоборудовать объекты, а жильцу - проходить через длительные судебные тяжбы, чтобы доказать отсутствие необходимых условий для его проживания", — подчеркнул Станислав Кононенко.

Члены Общественной палаты Югры считают решением этой проблемы включение в проект при строительстве домов по социальному найму нескольких квартир на первом этаже с необходимыми условиями для проживания маломобильных людей, к которым относятся не только инвалиды, но и пенсионеры, а также семьи с маленькими детьми.

Участники заседания намерены выстроить систему общественного контроля за реализацией государственной программы автономного округа по обеспечению комфортным и доступным жильем югорчан и включить в комиссии по приемке домов членов и экспертов Общественной палаты Югры, в том числе на муниципальном уровне.