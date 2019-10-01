Ялуторовские фельдшеры и водители скорой помощи осваивают приемы Krav maga

| Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

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Сорок сотрудников скорой помощи Ялуторовска посетили стартовые семинары проекта "Защити себя сам". Курсы самообороны на территории Молодежного социально-делового центра продолжатся до конца октября.

Напомним, что проект запустил военно-патриотический клуб “Квазар” совместно с тюменской региональной общественной организацией ветеранов десантных войск "Союз десантников". Первый поток проходил в областной столице - там 120 фельдшеров станции скорой медицинской помощи уже закончили обучение приемам израильской техники рукопашного боя, сообщили в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Среди ялуторовских участников проекта - как молодые сотрудники службы, так и проработавшие не один год фельдшеры и водители. В начале занятий инструктор Центра самообороны Krav maga Алексей Макаров провел вводную лекцию, где рассказал об истории, целях и задачах этого еще только набирающего популярность в России единоборства. Также первый семинар включал в себя рассказ о теории биомеханики человека, в том числе о движениях тела в условиях реального контактного боя.

Проект "Защити себя сам" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, станции скорой медицинской помощи Тюменской области, Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций и региональной общественной палаты.