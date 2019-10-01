Тюменская акция "Безопасность 0+" вошла в шорт-лист конкурса "Мой проект - моей стране!"

Александр Чехонин | Фото: Совет Отцов при УПР в Тюменской области Александр Чехонин | Фото: Совет Отцов при УПР в Тюменской области

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Председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области, кандидат педагогических наук Александр Чехонин и его проект "Безопасность 0+" вошли в шорт-лист всероссийского конкурса "Мой проект — моей стране!".

Тюменец стал одним из трех лидеров номинации "Поддержка семьи, материнства, детства и защита традиционных семейных ценностей". Полный список из 42 инициатив, претендующих на победу в 14 номинациях, размещен на сайте конкурса. Всего к рассмотрению жюри в начале сентября было принято 1 тыс. 699 заявок.

Акция "Безопасность 0+", поддержанная Фондом президентских грантов, проходила в Тюмени, Тобольске, Сургуте, Екатеринбурге и Челябинске. Команда проекта провела экспертную оценку жилья и установку средств профилактики детской гибели и травматизма в 16 семьях, а также провела пресс-конференции с участием региональных уполномоченных по правам ребенка.

Отдельной формой реализации акции стало проведение тематической площадки в тюменском ТРЦ "Кристалл", где жителям рассказывали о бытовой и пожарной безопасности детей, профилактике выпадения из окон. К проведению мероприятия присоединились не только гражданские активисты Тюмени, но и ГУ МЧС России по Тюменской области.

Также команда проекта подготовила два видеоролика социальной рекламы "Отцы, защитите своих детей!" и видеоинструкцию по установке тросовых блокираторов на окна. Суммарное количество просмотров составило более 250 тыс. Также эти ролики транслируются на ТВ, городских экранах, в детских садах, школах и больницах во многих регионах России.

Руководитель федерального Совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов оценил акцию "Безопасность 0+" и назвал этот опыт тюменских отцов передовым и значимым.

Традиционно проекты, попавшие в шорт-лист конкурса, будут представлены на выставке итогового форума "Сообщество" в Москве 31 октября — 1 ноября. Победителей в каждой номинации определят члены федеральной и региональных общественных палат с учетом показателей их эффективности за последний год, социальной значимости, новаторства и потенциала к тиражированию, сообщили в ОП РФ.

Цель конкурса "Мой проект — моей стране!" — выявить и распространить лучшие практики гражданской активности в России, поддержать авторов проектов. Его 14 номинаций охватывают все виды деятельности некоммерческих организаций. В каждой из номинаций будет выбран победитель, который получит диплом лауреата и денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

Дарья Казакова