Чемпионат по настольной игре "Мой выбор - нет наркотикам" пройдет в Тюмени

| Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Чемпионат по настольной игре "Мой выбор - нет наркотикам" пройдет в Тюмени с октября по декабрь. Принято более тысячи заявок на участие в проекте от 15 учебных заведений города, сообщают организаторы чемпионата.

В основе настольной игры "Мой выбор - нет наркотикам" лежит психологическая методика, называемая "Колесо баланса". Попадая в различные игровые ситуации, моделирующие жизнь и поведение реального молодого человека, игроки должны выстаивать свой личный жизненный баланс, достижение которого поможет обрести счастье и гармонию. Участники игры будут сталкиваться с препятствиями и научатся распознавать и преодолевать их.

Также в процессе прохождения игроки узнают о признаках и последствия употребления наркотических веществ. Проводить игровые сессии будут волонтеры и специалисты - игрофикаторы, имеющие значительные опыт модерации игровых мероприятий в рамках проектов "Осторожно – экстремизм" и "Молодежная финансовая инициатива".