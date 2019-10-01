Тюменцы поставят инклюзивный спектакль "Дежавю" на средства Фонда президентских грантов

| Фото: АНО "Дельфин" | Фото: АНО "Дельфин"

Тюменскому социальному проекту "Предназначение", итогом которого станет инклюзивный спектакль "Дежавю", предоставили поддержку Фонда президентских грантов. Автономной некоммерческой организации по развитию досуга для населения "Дельфин" на его реализацию выделили более 498 тыс. рублей.

"Главная цель нашего проекта — помочь людям с ограниченными возможностями самореализоваться, раскрыть свои творческие способности. На это у нас положено много сил. С апреля мы начали подготовку к инклюзивному спектаклю. Сначала мы искали людей с ограниченными возможностями здоровья, а летом у нас прошли мастер-классы по ряду направлений: игра на барабанах, жестовое пение, вокал, цирковое искусство, хореография", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта, директора АНО "Дельфин" Екатерина Бертрам.

В спектакле задействуют не менее 85 человек: часть участников — это люди с ОВЗ и пенсионеры. В проект вовлекли тюменцев в возрасте от 12 до 70 лет. "В организационно-постановочной группе тоже присутствуют люди с ОВЗ. Так, Анастасия Жгельская писала стихи и музыку для спектакля", — подчеркнула Екатерина Бертрам.

По словам директора АНО "Дельфин", репетиции идут в драматическом театре практически каждый день. Сценарий написали студенты Тюменского государственного института культуры. "Это рассказ об ответственности, о том, что человек должен отвечать за свои поступки. В спектакле прослеживается мораль. История будет интересна и детям, и взрослым", — рассказала Екатерина Бертрам.

По ее словам, средства гранта пойдут на декорации, пошив костюмов. Она подчеркивает, что людей в постановке задействовано много, номеров тоже. "В Тюмени такой проект реализуется впервые. Были похожие инклюзивные спектакли, но они были исключительно театральными. А мы охватили всю категорию творческих направлений. В нашем спектакле найдет отражение цирковое искусство, хореография, жестовое пение. На мастер-классах, которые прошли летом, люди с ограниченными возможностями здоровья попробовали себя во всем, они открыли в себе таланты. Кто-то, например, думал, что не любит играть на барабанах, но попробовал и теперь записался на такой курс. Мы видим продвижение и небольшую реабилитацию людей. Лично я вижу, насколько стали подвижными участники проекта с ДЦП. Если раньше они были замкнуты, их сложно было вытащить из дома, то сейчас они не боятся сцены", — поделилась директор АНО "Дельфин".

Тюменцев ждут три показа инклюзивного спектакля "Дежавю", над которым сейчас работают участники проекта "Предназначение". Его представят в Тюменском драматическом театре 18 ноября в 19 часов 30 минут и 19 ноября в 15 часов 30 минут и в 19 часов 30 минут. С 17 октября жители областной столицы смогут получить бесплатные билеты. Желающие попасть на спектакль могут позвонить по телефонам: 8-922-480-92-90, 8-922-078-54-54.

Отметим, итоги второго этапа конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества подвели 14 октября. На президентские гранты претендовали некоммерческие организации из всех регионов страны: всего поступило 9 тыс. 73 проекта от 7 тыс. 846 некоммерческих организаций. В числе победителей значатся 34 НКО из Тюменской области.

Инна Пахомова