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Тюменцы обсудят перспективы неденежной благотворительности на круглом столе

Общество, 09:13 29 октября 2019

Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

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Круглый стол "Неденежная благотворительность: опыт и практики" организуют на V форуме Общественной палаты Тюменской области волонтеры "Тюменской дармарки" 6 ноября.

Ведущие региональные эксперты и представители проектов, занимающихся фудшерингом, буккроссингом и другими видами вещевой и продуктовой благотворительности, обсудят основные цели и направления развития экономики дарения в современном обществе. Специалисты затронут темы сотрудничества НКО с коммерческими организациями по передаче и распространения одежды, бытовых вещей и продуктов питания в благотворительных целях, в том числе и с применением современных интернет- и медиатехнологий, сообщают в ОП ТО.

Встреча состоится 6 ноября c 12 до 14 часов в тюменском технопарке. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Напомним, что проект "Тюменская дармарка" призван снизить объемы выбрасываемого в городе мусора, в том числе текстиля и бытовой техники, а также способствовать повторному использованию вещей, пригодных к эксплуатации за счет создания механизма вещевой благотворительности, направленной на неденежную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям и людям с низким уровнем доходов.

В середине октября в помещении вещевого обменника завершились ремонтные работы, проходившие при участии волонтеров некоммерческих и благотворительных организаций города. Теперь обновленная "дармарка" оборудована всем необходимым для регулярной сортировки, очистки, хранения и передачи вещевых пожертвований и готова принять всех желающих в городском общественном центре "Дом НКО" по адресу ул. Севастопольская, 2а.

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# благотворительность , круглый стол , социально ориентированные некоммерческие организации , Тюменская дармарка , тюменский технопарк

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