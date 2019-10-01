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Тюменская АНО "Труд" получит региональную субсидию на программу стажировки выпускников

Общество, 14:14 31 октября 2019

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Субсидию из областного бюджета на реализацию услуги "Стажировка выпускников образовательных организаций и граждан, ищущих работу" получит некоммерческая организация "Центр дополнительного профессионального образования и трудовой интеграции граждан "Труд".

Соответствующий договор был подписан в Тюмени 28 октября, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Как отметила директор департамента Надежда Мазуркевич, организация стажировки - форма временного трудоустройства выпускников, не имеющих первоначального трудового стажа после окончания учебного заведения, а также граждан, ищущих работу.

Временные рабочие места под стажировку создаются на предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, а также у индивидуальных предпринимателей во всех муниципальных образованиях области более чем по 50 профессиям.

Программа реализуется в Тюменской области второй год. На эти цели в 2019 году выделено более 6 млн рублей. Средства идут на зарплату стажерам и выплату наставникам.

"Основная сложность при трудоустройстве выпускников - отсутствие опыта работы. Данная программа решает ее", — рассказала директор АНО "Труд" Светлана Чуйкова.

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# социально ориентированные некоммерческие организации , субсидии , трудоустройство

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